Стало известно, помогает ли Олег Винник ВСУ

Недавно скандальный блогер Богдан Беспалов сообщил, что певец Олег Винник планирует вернуться на сцену, устроив тур по Европе. На слухи отреагировали представители команды исполнителя, которые также рассказали, помогает ли он ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий руководителя официального фан-клуба артиста Валерии Барон для МУЗВАР.

Команда певца ответила на слухи о его возвращении на сцену

Ранее обозреватель украинского шоу-бизнеса со ссылкой на своих инсайдеров говорил, что у знаменитости сейчас финансовые проблемы.

Именно поэтому он думает о том, как отправиться в тур по Европе, чтобы заработать денег.

Однако глава фан-клуба Винника "Волчицы" заявила, что Олег не комментирует сплетен и слухов, и в случае подготовки к туру он об этом сообщит лично.

Также женщина сказала, помогает ли звезда ВСУ.

"Олег Анатольевич не комментирует сплетен и слухов. Как только будет подготовка к туру, СМИ узнают об этом непосредственно от него. С самого начала войны Олег помогает ВСУ собственными силами и собственными средствами", - прокомментировала сплетни Валерия Барон.

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)