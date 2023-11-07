Олег Винник собирается возвращаться в Украину, - блогер

Известный украинский певец Олег Виник с начала полномасштабной войны выехал в Германию якобы на лечение. Однако в ближайшее время может готовиться к возвращению в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео с YouTube-канала блогера Богдана Беспалова BespaLOVmedia.

Блогер рассказывает, что в последнее время замечает кампанию по "отбеливанию" Олега Винника.

Он считает, что когда человек "закопал свою карьеру", ему следует исчезнуть из медиапространства на время. Однако не так получилось, как думалось.

"Включаются очень примитивные инструменты. Если зафакапился, косим под дурака, делаем вид, что там виноваты какие-то третьи лица. То есть они выполняют функцию сливного бачка, на который должны обратить зрители и выплеснуть свои эмоции не на Винника, а на этот сливной бачок", - объясняет свою позицию Беспалов.

Он добавляет, что певец стал жертвой волонтеров-мошенников, присвоивших немалую сумму помощи от певца. Это демонстрирует что его добротой будто воспользовались.

Блогер отмечает, что сам Винник о себе говорить не может, поэтому делает это из-за друзей, которые помогают ему "отбелиться".

"В чем важность нашего контента? Фиксировать эти возвращения в информационное пространство предателей, предателей и молчунов. Потому что уже пытаются. Понимают, что за границей они никому не нужны", - говорит Беспалов.