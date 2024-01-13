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В сети "всплыли" фото Лорак с украинскими военными: россияне обиделись (фото)

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Иванна Пашкевич

Россияне возмутились на певицу-предательницу Ани Лорак из-за фото 10-летней давности, на которой молчунья изображена с украинскими военными..

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

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Так, в 2014 году исполнительница ездила в госпиталь и якобы помогала раненым воинам-соотечественникам.  

Тогда никакого намека на поддержку оккупантов она даже не делала.

И вот через десять лет в сети "всплыли" архивные снимки и россияне не могли их оставить без внимания.

Ани Лорак с украинскими военными (фото: instagram.com/anilorak)

Россияне в истерике

Под публикацией пропагандистского Telegram-канала "Хуже и не скажешь", где запостили эти фотографии, сотни оскорбленных призывают отменить концерты Лорак и выгнать ее из РФ.

Ани Лорак с украинскими военными (фото: instagram.com/anilorak)

  • Интернет помнит все. Лорак и как ты террористам помогала.
  • Выслать из России и запретить въезд на 50 лет.
  • Как уже тошнит от этих анилорАков
  • На все шоу ее тащат. И отмазывалась она публично. Что за фигня, проверить некому?

К слову, Telegram-канал также пишет о том, что хоть и путинистка не покупает танки и снаряды, она "покупает медицинское оборудование, лекарства на очень большие суммы, заработанные в том числе и на московских концертах, то есть на деньги российского зрителя".

"Самое время Ани Лорак высказать свою позицию, ведь концерты в России не за горами. Афиши вовсю зазывают на ее выступления 16 февраля в Сочи и 19 апреля в Москве", - отмечается в публикации пропагандистов.

Ани Лорак с украинскими военными (фото: instagram.com/anilorak)

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