У мережі "виплили" фото Лорак з українськими військовими: росіяни образились (фото)

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Так, у 2014 році виконавиця їздила у шпиталь та начебто допомагала пораненим воїнам-співвітчизникам.

Тоді жодного натяку на підтримку окупантів вона навіть не робила.

І ось через десять років у мережі "виплили" архівні знімки і росіяни не могли їх залишити без уваги.

Ані Лорак з українськими військовими (фото: instagram.com/anilorak)

Росіяни в істериці

Під публікацією пропагандистського Telegram-каналу "Хуже и не скажешь", де запостили ці світлини, сотні ображених закликають скасувати концерти Лорак та вигнати її з РФ.

Ані Лорак з українськими військовими (фото: instagram.com/anilorak)

Инет помнит все. Лорак и как ты террористам помогала.

Выслать из России и запретить въезд на 50 лет

Как уже тошнит от этих анилорАков

На все шоу ее тащат. И отмазывалась она публично. Что за фигня, проверить некому?

До слова, Telegram- канал також пише про те, що хоч і путіністка не купує танки і снаряди, вона "купує медичне обладнання, ліки на дуже великі суми, зароблені в тому числі і на московських концертах, тобто на гроші російського глядача".

"Саме час Ані Лорак висловити свою позицію, адже концерти в Росії не за горами. Афіші щосили зазивають на її виступи 16 лютого в Сочі і 19 квітня в Москві", - зазначаєтсья у публікації пропагандистів.

Ані Лорак з українськими військовими (фото: instagram.com/anilorak)