Участников Нацотбора 2024 обвинили в плагиате российской группы: что известно

11 января участники Нацотбора на Евровидение 2024 года презентовали свои песни. Слушатели заподозрили группу "NAHABA" обвинили в плагиате российской группы "tATu"

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарии в социальных сетях.

Детали инцидента

После презентации песен аудиозаписи появились на YouTube-канале Евровидения. Прослушав композицию группы "NAHABA", некоторые пользователи услышали там сходство с песней "Нас не догонят" российской группы "tATu"

"Голоси унікальні? Техніка вокалу дуже нагадує техніку у відомій композиції. Можливо, унікальним є спів в унісон дуетом наприкінці, але це вже різновид техніки вокалу, що використовувала група "t.A.T.u."

"Неочікувано, що Україна вийшла з реплікою на пісню групи "t.A.T.u."

"Дуже схоже на "Тату". І голос, і музика, і певний вайб. У деякі моменти взагалі не можна було відрізнити. Дуже сумнівна пісня для того, щоб представляти Україну".

"Перша реакція: вау! Дуже цікаво як це звучатиме наживо, враховуючи кількість тюнінгу в приспіву. Барабани чогось нагадали "Тату".

Однако большинство комментариев одобряют песню и даже готовы голосовать за нее в финале Нацотбора на Евровидение 2024:

"Моє серце розбите, кожен раз прослуховую і не можу стримувати сліз. До глибинки відчуваю кожне наповнене сенсом слово з пісні. Кричить і моя душа! Дякую!"

"Відчувається вогонь і хочеться побачити на сцені максимальну ефектність. Успіхів вам!"

"Пісня 100% попадання в теперішній настрій українців. Дуже важко, до крику, але встоїмо!"

"Голоси, текст, біт - унікально та так сильно, хотілося б почути це наживо. Вболіваю за вас".

"Це взагалі не та музика, яку я зазвичай слухаю, але як же це круто. Я послухала ваші інші пісні - вони неймовірні. Подяка відбору за такі відкриття. Мій голос за вас, лише, будь ласка, зробіть лайв таким же крутим".

"Чекаю неймовірного номера на Нацвідборі! Така музика ще не представляла нашу країну. Хвилююсь лише, як це буде звучати наживо".

Что известно о группе

Группа "NAHABA" - это украинский дуэт в жанре поп и рок-музыки.

В Нацотбор группа готовилась дистанционно, потому что один из участников, Андрей, служит в ВСУ. Потому его базой для репетиций стал ангар на аэродроме.

Группа называет себя "зверем", который развивается на сцене с каждым шагом.

Участники группы NAHABA (фото: instagram.com/nahaba_band)