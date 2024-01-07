Стриптизер-путинист Тарзан "случайно" лайкнул пост Микки Рурка о помощи Украине (фото)
Одиозный российский стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, который по совместительству является мужем певицы-предательницы родом из Киева Наташи Королевой, неожиданно поддержал голливудского актера Микки Рурка. Недавно американец призвал сторонников донатить деньги на восстановление Херсона.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-боксера.
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Так, Тарзан поставил лайк на видео американского актера, в котором тот призывает помочь пострадавшим из-за войны России в Украине херсонцам.
Хотя даже субтитры в ролике были написаны на украинском.
Скорее всего, Глушко даже не углублялся в его суть, и лайкнул пост случайно.
Ведь ни для кого не секрет, что он является поклонником русского мира и поддерживает агрессию РФ.
Тарзан лайкнул пост Микки Рурка о помощи Украине (фото: instagram.com/mickey_rourke_)
Напомним, еще в 2022 году молчунья Королева заявила, что готова отправить своего мужа-стриптизера воевать против родного народа.
Артистка примирилась с тем, что ее избранника могут забрать в армию, потому что считает, что "такая у них жизнь".
Напомним, ранее мы рассказывали, что связывает культового актера Микки Рурка с нашей страной.
Также мы писали, что у известного американского певца обнаружили опухоль мозга.