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В сети "похоронили" Джамалу, Билык и других звезд: кто стоит за вирусными фейками

Среда 28 мая 2025 22:51
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В сети "похоронили" Джамалу, Билык и других звезд: кто стоит за вирусными фейками Джамалу и Билык "похоронили" в сети (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В сети распространяют фейки о смерти украинских звезд. "Жертвами" вирусных видео уже стали Джамала, Ирина Билык, Артем Пивоваров Надя Дорофеева и другие.

Что известно про новую волну дезинформации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о фейках

Ложные сообщения о смерти звезд начали распространяться с середины мая на новосозданном аккаунте в YouTube под названием "Украинские звезды".

На каждом ролике стоит траурная обложка одной из знаменитостей и подпись "5 украинских звезд, которые ушли из жизни сегодня".

В сети &quot;похоронили&quot; Джамалу, Билык и других звезд: кто стоит за вирусными фейкамиВ сети "похоронили" украинских звезд (скриншот)

Героями таких роликов стали Ирина Билык, Станислав Боклан, Джамала, Надя Дорофеева, Артем Пивоваров, Светлана Лобода и многие другие.

К примеру, на видео, в котором рассказывали о "смерти" Джамалы, уже более 19 тысяч просмотров. На других в зависимости от сроков публикации - от 100 до нескольких десятков тысяч.

В сети &quot;похоронили&quot; Джамалу, Билык и других звезд: кто стоит за вирусными фейкамиКак выглядят фейки о "смерти" украинских звезд (скриншот)

Что известно об источнике фейковых новостей

Аккаунт был создан 13 мая. Его контент, очевидно, сгенерирован и озвучен искусственным интеллектом.

Авторам фейковых новостей за несколько недель удалось собрать более 100 тысяч просмотров.

Примечательно, что страной происхождения профиля, который посвящен украинским звездам, указан Азербайджан.

В сети &quot;похоронили&quot; Джамалу, Билык и других звезд: кто стоит за вирусными фейкамиЧто известно об аккаунте, который распространяет фейки о смерти звезд (скриншот)

Такая дезинформация может быть как способом хайпа и зарабатывания денег, так и делом рук россиян. Ранее они уже "похоронили" звезду украинских мемов Исаака Величко.

Как отреагировали в сети

Одна из пользовательниц Ника рассказала в Threads, как ее мама стала "жертвой" вирусного видео и обратила внимание на проблему.

"Сегодня моя маман сообщила мне, что умерла Джамала - во сне, в своем доме возле Львова, оставив на столе недописанное стихотворение. И еще Билык умерла. И какой-то дед", - поделилась она.

"Это вообще нормально, что на ютубе куча такого барахла? Только под этим видео 19 тысяч просмотров. И люди же реально верят. Мне пришлось в очередной раз объяснять, что видео кликбейт, озвучивает ИИ..." - добавила девушка.

В сети &quot;похоронили&quot; Джамалу, Билык и других звезд: кто стоит за вирусными фейкамиВ сети распространили фейк о "смерти" Джамалы (скриншот)

Другие пользователи поделились похожими историями и призвали блокировать подобные каналы.

Вот что пишут в сети:

  • "Да, недавно мне сообщила бабушка, что увидела в ютубе, что умер Кондратюк..."
  • "Мама вчера смотрела такое же видео, но о Дорофеевой. Я пыталась понять, зачем создают такие видео, но не смогла".
  • "Свекровь как-то позвонила моему мужу чуть ли не в истерическом состоянии: "По Харькову ударили ядеркой!". Так что Джамале еще, может, повезло".
  • "Мне мама тоже периодически сообщает о трагедиях".
  • "На такие страницы жаловаться. Только это поможет".
  • "Я написала жалобу на этот ютуб канал, когда его увидела. И вам советую. Это должно быть заблокировано!"
Реакция пользователей на фейки о смерти украинских звезд (скриншот)

Жертвами дезинформации часто становятся люди старшего возраста, которые плохо разбираются в цифровой грамотности. Ранее мы рассказывали, как распознать фейковые новости.

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При написании материала были использованы следующие источники: YouTube-канал "Украинские звезды", сообщения и комментарии в Threads пользовательницы nika_bondarrr.

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