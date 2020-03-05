У Заворотнюк виникли нові проблеми: актриса може залишитися без підтримки

Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

Анастасія Заворотнюк зіткнулася з новими труднощами

Анастасія Заворотнюк, яка продовжує боротьбу з онкологічним захворюванням, може позбутися фінансової підтримки. Як повідомлялося раніше, рідні актриси перевезли її на лікування до Італії, оскільки російські лікарі сказали, що безсилі.

Родині Заворотнюк довелося продати будинок в Підмосков'ї, через те, що фінансових коштів на лікування актриси не вистачає. За даними видання "Версія. Інфо", нерухомість була продана, щоб оплатити реабілітацію в одній з клінік Італії. А це означає, що запаси фінансових коштів у сім'ї Заворотнюк закінчуються.

Мова йде про особняк в Анкундиново, де по сусідству знаходиться могила батька Заворотнюк. Місцеві жителі повідомили, що місце поховання перестали відвідувати, а самих родичів актриси і їх автомобілі біля будинку ніхто не бачив уже кілька місяців.

Співробітникам кладовища справно перераховують кошти за послуги прибирання території, але ніхто з близьких Заворотнюк там не з'являється, хоча раніше вони відвідували цвинтар регулярно.

У сім'ї залишилася квартира в центрі Москви, де скоріше всього зараз живуть родичі актриси. Старша дочка артистки Ганна нещодавно була помічена в Римі, але з'ясувалося, що туди вона поїхала не на відпочинок, а доглядати за хворою матір'ю.

Вибір клініки шокував фанатів Заворотнюк, через те, що на цей момент в Італії лютує коронавірус. Однак немає даних про те, в який саме клініці знаходиться Заворотнюк і як далеко вона знаходиться від зони карантину.