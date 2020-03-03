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Лікарі безсилі: Анастасія Заворотнюк покинула Росію

STYLERПерсони    03.03.2020 - 10:31
Лікарі безсилі: Анастасія Заворотнюк покинула Росію
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк вирушила за кордон для лікування від раку

Анастасія Заворотнюк поїхала лікуватися від раку мозку в Італію. А дочка актриси, 23-річна Анна полетіла в Рим зовсім не відпочивати, як повідомлялося раніше. Вона вирушила туди, щоб доглядати за хворою мамою, пишуть росЗМІ.

За інформацією джерел, близьких до сім'ї актриси, рідні випробували всі можливі варіанти лікування, але російські лікарі виявилися безсилі. Після чого було вирішено відправити Анастасію в одну з кращих клінік Італії.

Варто відзначити, що "моя прекрасна няня" і раніше проходила лікування за кордоном. Заворотнюк була в клініці Німеччини, а восени повернулася на батьківщину, де їй різко стало гірше.

Певно, стан актриси вдалося стабілізувати, якщо лікарі дозволили актрисі авіапереліт. Дивним виглядає лише вибір країни для лікування, адже Італія є європейським епіцентром розповсюдження коронавіруса.

Нагадаємо, про діагноз актриси стало відомо на початку вересня 2019 року. З тих пір з'явилася маса інформації про її стан і хід лікування. Але ні сама Анастасія, ні її рідні, так і не підтвердили діагноз. Хвороба "няні Віки", судячи з усього, увійде в історію російського шоу-бізнесу, як найбільш загадкова недуга серед зірок.

Після чого актрисі ставили не один діагноз, а однією з основних версій є те, що вона зробила невдалу пластичну операцію, і тепер їй доводиться приховувати своє обличчя.

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