У центрі Києва серед білого дня пограбували відомого журналіста: усі деталі

Фото: Богдан Кутєпов (facebook.com/kutiepov)

Богдан Кутєпов позбувся ноутбука, камери, диктофона

Богдан Кутєпов - відомий український журналіст був пограбований шахраями в Києві. Про це він сам повідомив на своїй Facebook-сторінці. За словами Богдана, злодії забрали всю техніку, яка належить каналу Громадське. Приблизна сума збитків 150-170 тисяч.

НП сталася в день виборів, 21 липня. Злодії вимкнули сигналізацію автомобіля і проникли всередину машини, де лежала вся техніка: відеокамера, ноутбук, диктофон, мікрофони.

"Украли всю знімальну техніку hromadske.doc. У день виборів 21 липня, поки я стрімив на мості Кличка, якось вимкнули сигналізацію і витягнули з багажника машини ноутбук, камеру, мікрофони, диктофон. Я спершу сподівався на якісь результати по гарячих слідах, адже машина була припаркована на розі Трьохсвятительської і Костьольної. Це прямо за майбутнім Офісом президента (Українським Домом), в зоні дії щонайменше двох камер спостереження. Іще з десяток камер у радіусі 200 метрів, щоб простежити звідки прийшли і куди після злочину подалися крадії. Безумовно професіонали: взяли з паспорта заначку 200 грн і з гаманця 500 грн, а документи й гаманець лишили. Сам рюкзак лишили, тільки випатрали. Якщо не впіймати, то принаймні ідентифікувати їх в поліції були всі можливості. Але минуло 5 днів – від слідчого мовчанка. Я сходив на місце, поспілкувався з людьми, які працюють в районі: кажуть, це саме в тому місці постійна історія. Дивно, чому опер сказав, що там нічого ніколи не відбувається", - описав ситуацію Богдан.

Скріншот поста (facebook.com/kutiepov)

Журналіст поскаржився, що минуло п'ять днів, а злочинці досі не знайдено, хоча крадіжка сталася недалеко від майбутнього офісу президента Володимира Зеленського. За словами Кутепова, він поспілкувався з людьми на цьому місці і всі вони сказали, що це не перший випадок пограбування на даній вулиці. Поліція таку інформацію заперечує.

Журналіст зазначив, що на відео є напівінтимні фото одного з депутатів. Імені він назвати не може.

"Але тепер у мене три проблеми:1. Я винен Громадському тисяч так 150-170.

2. Мені нема на що знімати, а скоро початок одного міжнародного правозахисного проекту. 3. На викрадених картках в диктофоні і фотокамері – зйомка в квартирі одного чинного народного депутата, якого я навіть тегати тут поки не буду. Бо він і так вдруге перезнімався для фільму. А тепер доведеться повідомити, що треба буде зніматись утретє, бо його напів-інтимні відео зараз у якихось мєдвєжатніків. А поліція невідомо чи навіть вилучила відео з камер спостереження...

Дякую, Боже, шо взяв грошима. Але шо тепер дєлать?Як жить?" - запитав Богдан.

Скріншот поста (facebook.com/kutiepov)

Скріншот поста (facebook.com/kutiepov)

Підписники Богдана відреагували на ПП, але порадили журналісту не залишати такі цінні речі в багажнику автомобіля.

За часів злочинної влади знайшли б тобі за 7 хвилин. Тепер за вулиці ніби як ваші відповідають і я навіть не знаю кому зателефонувати.

Це ж тобі не вперше, Бодю. Я тобі скажу, шо дєлать - не лишати техніку в машині!!!!

Бодь, за тобою слідкували. Стрім цікавий, я сама дивувалась до півночі.Альо ж до останньої хвилини злодюги чи бандюги бачили де ти перебував.

Знайомий оператор-він же журналіст якось мене запросив поїхати з ним у пізнавальну відрядження. А той каже, асистент захворів, а сам я навіть в туалет не можу відлучитися, за технікою треба стежити постійно.

Скріншот коментарів (facebook.com/kutiepov)

Як ми раніше писали, Укрзалізниця знову потрапила в скандал. У поїзді Суми-Одеса поїздка до моря для сім'ї закінчилася дуже неприємно. Їх пограбували, поки вони спали з незакритою дверима.

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