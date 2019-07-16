Зламав аптеку заради віагри: у Києві відбулося незвичайне пограбування

Злом аптеки заради віагри (фото: колаж РБК-Україна)

Злом аптеки заради віагри (фото: колаж РБК-Україна)

Вчора, 15 липня, вночі в одній із столичних аптек, яка розташована в Печерському районі на вулиці Джона Маккейна (колишня Івана Кудрі), сталося пограбування. При цьому вкрали тільки таблетки з віагрою. Про це повідомляє "Страна", посилаючись на свої джерела в МВС.

Злодій віджав склопакет металопластикового вікна аптеки та проник у приміщення, в якому не було сигналізації. З аптеки були вкрадені кілька упаковки віагри, таблеток, які підвищують потенцію.

Варто зазначити, що такі таблетки коштують не дешево, тому не відомо злодій вкрав їх для себе, щоб когось порадувати, або ж "взяв" на продаж. Поліція завела кримінальне виробництво за статтею "Крадіжка з проникненням". За цей злочин зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення на термін до п'яти років.

Злом аптеки заради віагри (ілюстративне фото: pixabay.com)

Нагадаємо, що у Києві двоє молодих людей побили і пограбували бездомного дідуся на Гідропарку. Хлопці забрали у нього близько 500 гривень. Поліції вдалося затримати зловмисників.

Раніше повідомлялося про те, що експерти розповіли, що потрібно зробити, щоб вашу квартиру не обікрали. За даними поліції, власники квартир часто самі допомагають злодіям і залишають натяки на те, що вдома нікого немає.

Ми також писали про те, що зухвале пограбування в Києві шокувало мережу. Злочинці перебуваючи в кафе, обікрали сумку відвідувача, який сидів поруч. Відео злочину було знято на камеру спостереження закладу.