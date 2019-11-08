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Гончарук дав новому главі Держгеонадр два місяці на реформи

Новини » Політика     08.11.2019 - 11:34
Гончарук дав новому главі Держгеонадр два місяці на реформи
Фото: Олексій Гончарук представив голову Держгеонадр Романа Опимаха (kmu.gov.ua)

До кінця року він повинен позбутися саботажників, корупціонерів і лідерів "схематозів"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук дав два місяці новому голові Державної служби геології та надр (Держгеонадр) Роману Опімаху на проведення реформ у відомстві. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

За словами Гончарука, надрокористування - одна з найбільш корумпованих сфер в Україні.

"У суспільства не випадково немає довіри до цього органу. Проте я маю довіру до нового керівника, який має кардинально змінити механізми роботи служби", - зазначив Гончарук.

Прем'єр-міністр додав, що "країна у вельми скрутному становищі, зокрема, тому, що деякі працівники діяли не в інтересах країни".

"Ставлю новому керівнику чітке завдання. До кінця року позбутися саботажників, корупціонерів і лідерів "схематозів". Орган повинен стати відкритим, весь документообіг повинен бути максимально оцифрований", - підкреслив Гончарук.

Нагадаємо, рішення про призначення нового голови Державної служби геології та надр прийнято в середу, 6 листопада, на засіданні Кабміну.

Як повідомили в Кабміні, у Опімаха понад 15 років досвіду взаємодії з органами державної влади та роботи зі стратегічного планування та підвищення ефективності процесів у сфері нафтогазової промисловості.

Як повідомляло РБК-Україна, 4 листопада уряд призначив Сергія Масліченко заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

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