Таємна зустріч: "кварталівець" разом з відомим забудовником приїжджав до прем'єр-міністра

Кварталівець Фаталов разом з Мхітаряном приїхав до Гончарука (фото: колаж РБК-Україна)

Журналісти помітили Міку Фаталова, який разом з Мхітаряном приїжджав до Гончарука

Актор студії "Квартал 95" Міка Фаталов, який є наближеним до президента України Володимира Зеленського, разом з відомим київським забудовником Артуром Мхітаряном таємно приїхали до прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це йдеться програмі "Схеми".

17 вересня 2019 року журналісти помітили, як ввечері з Кабміну вийшов Артур Мхітарян і сів у припаркований автомобіль. Раніше на цій машині Міка Фаталов виїжджав з святкування дня народження нардепа Григорія Суркіса.

Кварталівець Фаталов разом з Мхітаряном приїхав до Гончарука (відео: YouTube/Радіо Свобода)

З Кабміну також вийшов Фаталов і підійшов до Мхітаряна. Вони розмовляли з невідомими людьми на парковці, а потім разом сіли в одну машину і поїхали. Після цього за кілька хвилин Кабмін залишив кортеж Гончарука.

Міка Фаталов пояснив журналістам, що був у Кабміні з Мхітаряном на зустрічі, на якій вони обговорювали форум, який повинен пройти в лютому. При цьому Фаталов підкреслив, що у нього з Мхітаряном не було ніяких таємних розмов.

Він підтвердив, що знайомий з Мхітаряном, але заперечує, що хотів допомогти забудовнику запросити когось з Кабміну на форум.

Варто зазначити, що ім'я Артура Мхітаряна часто звучало в ЗМІ у зв'язку зі скандалом з СБУ. У минулому році Мхітарян заявив про те, що СБУ чинить на нього тиск. Пізніше він опублікував лист від спецслужб про те, що вони не знайшли жодних порушень щодо будівництва бізнесмена.