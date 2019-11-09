"Центренерго" одною з перших віддадуть на приватизацію, - Гончарук

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Уряд хоче, щоб компанія "Центренерго" перейшла під керівництво іноземця

Компанія "Центренерго" одна з перших у черзі на приватизацію, однак уряд хоче, щоб компанію очолив іноземець. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на Київському міжнародному економічному форумі.

За словами прем'єра, Кабінет міністрів планує приватизувати компанію "Центренерго" одною з перших. Наразі компанію готують до приватизації.

"Центренерго" має бути підготовленою до приватизації. Орган, який відповідає за приватизацію - Фонд держмайна. У Фонді зараз менеджер, який не залежить від жодного олігарха. Цей прогрес також не можна не помічати. Тому ми не сидимо і не вдаємо, що нічого не відбувається", - наголосив прем'єр.

Гончарук додав, що уряд робитиме все можливе, щоб компанія перейшла в руки іноземного власника.

"Центренерго" у топ-пріоритеті на приватизацію. І я хочу, щоб ця компанія була приватизована зовнішнім, справжнім іноземним гравцем. І уряд буде робити все можливе, щоб сюди (в Україну - ред.) зайшов якийсь сильний гравець", - заявив він.

Гончарук на Київському міжнародному економічному форумі Виступ прем'єра Гончарука на Київському міжнародному економічному форумі Опубліковано 24 Канал Пʼятниця, 8 листопада 2019 р.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус запропонував продати компанію "Центренерго" разом з шахтами. Герус пояснив, що мова в основному йде про шахти Донецького регіону.