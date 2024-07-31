ua en ru
Ср, 31 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Мне важно, чтобы меня содержали". Тринчер сказала, сколько должен зарабатывать ее мужчина

Среда 31 июля 2024 13:21
UA EN RU
"Мне важно, чтобы меня содержали". Тринчер сказала, сколько должен зарабатывать ее мужчина Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Анна Тринчер сказала, сколько должен зарабатывать ее потенциальный мужчина.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск шоу "Перепрошую", где исполнительница вместе со звездными подружками Дианой Глостер, Анитой Соловей и Валерией Андреевной обсуждала вопросы финансов в паре.

Так, по мнению артистки, в отношениях ни мужчина, ни женщина ничего друг другу не должны.

"Я считаю, что никто никому ничего не должен. Если мы говорим, что мужчина должен столько-то зарабатывать, чтобы быть со мной, тогда что должна ему я, чтобы быть с ним? мне не хочется ничего ему быть виноватой", - сказала Анна.

Конкретную сумму, которую должна была бы зарабатывать ее вторая половинка, блогерша называть не стала. Однако отметила, что хотела бы, чтобы ее избранник зарабатывал больше нее, или одинаково.

&quot;Мне важно, чтобы меня содержали&quot;. Тринчер сказала, сколько должен зарабатывать ее мужчина

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Тринчер не нуждается в чужих деньгах, но и не хочет содержать мужа. После брака с Александром Волошиным певица стала более прагматичной.

"Я хочу, чтобы он зарабатывал больше меня или столько, сколько я. И неважно, сколько из этого он будет тратить на меня. Мне хочется внутреннего комфорта", - объяснила Тринчер.

"Здесь вопрос не в том, насколько я ох**вша, что у меня какие-то там запросы, а в том, что я привыкла к определенному уровню жизни, на который я собственными руками зарабатываю. Мне важно, чтобы мы удерживали (этот уровень жизни)", - добавила она.

Недавно Тринчер откровенно призналась, готова ли вернуться к Волошину.

Также актер из фильмов для взрослых признался, чем его удивила Анна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анна Тринчер Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Почему в Украине не выключают свет: энергетики назвали три причины
Почему в Украине не выключают свет: энергетики назвали три причины