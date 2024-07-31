ua en ru
Ср, 31 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Мені важливо, щоб мене утримували". Трінчер сказала, скільки має заробляти її чоловік

Середа 31 липня 2024 13:21
UA EN RU
"Мені важливо, щоб мене утримували". Трінчер сказала, скільки має заробляти її чоловік Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Анна Трінчер сказала, скільки має заробляти її потенційний чоловік.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск шоу "Перепрошую", де виконавиця разом із зірковими подружками Діаною Глостер, Анітою Соловій та Валерією Андріївною обговорювала питання фінансів у парі.

Так, на думку артистки, у стосунках ні чоловік, ні жінка нічого один одному не винні.

"Я вважаю, що ніхто нікому нічого не винен. Якщо ми кажемо, що чоловік повинен стільки-то заробляти, щоб бути зі мною, тоді що винна йому я, щоб бути з ним? мені не хочеться нічого йому бути винною", - сказала Анна.

Конкретну суму, яку мала б заробляти її друга половинка, блогерка називати не стала. Однак зауважила, що хотіла б, щоб її обранець заробляв більше за неї, або однаково.

&quot;Мені важливо, щоб мене утримували&quot;. Трінчер сказала, скільки має заробляти її чоловік

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Трінчер не потребує чужих грошей, але й не хоче утримувати чоловіка. Після шлюбу з Олександром Волошиним співачка стала більш прагматичною.

"Я хочу, щоб він заробляв більше за мене або стільки, скільки я. І неважливо, скільки з цього він витрачатиме на мене. Мені хочеться внутрішнього комфорту", - пояснила Трінчер.

"Тут питання не в тому, наскільки я ох**вша, що в мене якісь там запити, а в тому, що я звикла до певного рівня життя, на який я власними руками заробляю. Мені важливо, щоб ми утримували (цей рівень життя)", - додала вона.

Нещодавно Трінчер відверто зізналася, чи готова повернутися до Волошина.

Також актор з фільмів для дорослих зізнався, чим його здивувала Анна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анна Трінчер Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Чому в Україні не вимикають світло: енергетики назвали три причини
Чому в Україні не вимикають світло: енергетики назвали три причини