Тринчер откровенно призналась, готова ли вернуться к Волошину

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск шоу "Перепрошую" , где исполнительница вместе с подружками обсуждала тему возвращения к экс-любимым.

Что думает Тринчер о воссоединении с бывшими

Как рассказала артистка, у нее в жизни были такие ситуации, когда ее пытались вернуть бывшие. Кто именно - она раскрывать не стала.

"У меня были эпизоды, когда ко мне возвращались бывшие после нашего разрыва, и они меня просили возобновить отношения. Я так искренне сидела и кащала: "Ты понимаешь, мне было очень больно, это не имеет смысла", - поделилась певица.

Также звезда добавила, что теперь категорически против возобновления отношений как с Волошиным, так и с другими ее бывшими партнерами, и прошлому нет места в ее жизни.

"Я сильно против возвращений к бывшему, потому что они существовали в тот промежуток времени, где уже не существует меня", - прокомментировала Тринчер.

Напомним, Анна и Александр обручились в декабре 2021-го. Парень сделал предложение кольцом Cartier с нехилым бриллиантом. Пара планировала грандиозную свадьбу, однако война изменила их планы.

Пожениться пара все же решила в сентябре 2022-го.

Уже через полтора года знаменитости объявили о разрыве. Его инициатором стал Волошин, у которого, по его словам, исчезли чувства к Анне.

Впрочем, сейчас бизнесмен не скрывает: он рассматривает возможность воссоединения с бывшей женой.