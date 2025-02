"Мне не смешно". Мадонна раскритиковала Трампа, который сравнил себя с королем

19 февраля Трамп объявил в своей соцсети Truth Social об отмене платы за въезд в Манхэттен, добавив фразу "Да здравствует король!". К этому сообщению прикрепили изображение Трампа в короне, якобы на обложке журнала Time.

Этот же пост также появился на официальной странице Белого дома в сети Х.

"Платный въезд мертв. Манхэттен и весь Нью-Йорк спасены. Да здравствует король!", - говорилось в нем.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!"

-Президент Дональд Дж. Трамп pic.twitter.com/IMr4tq0sMB