В Белом доме назвали Маска "специальным госслужащим": что это значит

Статус Маска означает, что он не является волонтером или штатным федеральным служащим. Согласно информации Министерства юстиции, специальный госслужащий - это "любой, кто работает или, как ожидается, будет работать на правительство в течение 130 дней или меньше в течение 365-дневного периода".

По словам неназванного чиновника, Маск не получает зарплату. В то же время миллиардер имеет сверхсекретный допуск к государственной тайне и подпадает под действие федерального закона о конфликте интересов, который запрещает госслужащим участвовать в делах, которые могут повлиять на их финансовые интересы.

Вчера, 3 февраля, Трамп подтвердил информацию о том, что миллиардер имеет доступ к критически важной платежной системе Министерства финансов, которая переводит средства от имени всего федерального правительства. Федеральные профсоюзы и другие организации, в свою очередь, подали в суд на ведомство из-за этого доступа.