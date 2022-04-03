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Меми з Лукашенком, як окремий вид мистецтва: найсмішніші відео з "чік-чіріком"

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Неділя 03 квітня 2022 16:28
Меми з Лукашенком, як окремий вид мистецтва: найсмішніші відео з "чік-чіріком" Колаж РБК-Україна: меми з Лукашенком, як окремий вид мистецтва
Автор: Світлана Мащенко

Так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко став героєм десятків мемів після зустрічі 11 березня з Путіним. Його промова "А я вам зараз покажу, звідки на Білорусь готувався напад" висміюється в дуже комічних варіантах.

Дивіться в матеріалі Styler найкращі відео з "чік-чіріком", як Лукашенка почали називати після цих його висловлювань.

Одними з останніх топових відео став інцидент на Оскарі, коли Вілл Сміт врізає Лукашенку ляпаса, після чого білорус падає (в оригіналі ляпас отримав Кріс Рок).

Поставили Лукашенко і на сцену Україна має талант, де судді Притула, Мішина, Кот, Харлан і ведучий Решетник зі здивованими обличчями слухають цю маячню.

Деякі творці мемів перейшли на новий рівень і показали ту саму "карту з чотирма позиціями".

А ось і Олена Малишева, "зрізає ніжно шкірку, щоб не пошкодити головку", а звідти - наш герой починає чикчірікати.

Ще одні умільці показали, звідки насправді йшов цей звук: "А я сейчас вам покажу откуда на Белорусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям. Четыре позиции. Я сейчас покажу, карту привез. Они бы..."

Нижче дивіться цілих вісім хвилин - добірку найкращих відео-мемів з Лукашенком.

А ось як це було в оригіналі. Тут Лукашенко розповідає це Путіну.

Раніше ми писали, що Вілл Сміт врізав Путіну на "Оскарі".

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Олександр Лукашенко
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