Україна стає суцільною "Чорнобаївкою": найпекельніші місця для загарбника

Чорнобаївка - тепер не просто смт поблизу Херсона, де знаходиться міжнародний аеропорт. Для українців вона вже стала легендарним місцем, символом тупості загарбника і містичності українських земель. Але не тільки Херсонська область прославилася своїм населеним пунктом, у Київській і Херсонській є "свої Чорнобаївки".

Що відомо про "намолені місця", які стали для росіян вироком, і свого роду "Днем бабака" - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Побачити Чорнобаївку і померти

Вперше, російських окупантів на аеродромі Чорнобаївка розбомбили Байрактарами 27 лютого.

Ніч на 7 березня була врожайною на вертольоти. Тоді було знищено 30 одиниць техніки ворога, яку стягнули до летовища.

15 березня українці знову знайшли там "свіжі" вертольоти.

Наступного ж дня, 16 березня, в Чорнобаївці згоріло ще 7 бойових вертольотів.

18 березня ЗСУ завдали у Чорнобаївці удар по командному пункту 8 загальновійськової армії Південного військового округу РФ. Тоді було ліквідовано генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева, командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

А про останній випадок, станом на 19 березня, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович: "Тільки не смійтеся. Ми знову вгатили їх у Чорнобаївці. Шостий раз". Деталей він не розголошував.

"Чорнобаївка" в селі Мощун під Києвом

Так, у Київській області 58-ма окрема мотопіхотна бригада ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського четвертий раз (станом на 18 березня) розбомбила понтонний міст російських бойовиків.

Після кожної невдачі окупант знову намагався будувати міст, проте ЗСУ його раз за разом знищувала. А заодно і техніку окупанта, яка тепер плаває в річці Ірпінь.

Про це написав на своєму каналі у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на дані військової частини.

"Наша артилерія з посмішкою стверджує, що не Чорнобаївкою єдиною - у кцпів, мабуть, тактика така", - зазначили у пресслужбі військової частини.

В Ізюмі своя "Чорнобаївка"

"Здається, в Ізюмі з’являється своя "Чорнобаївка". Російські окупанти вже вкотре намагаються звести свій блок-пост біля посту поліції на виїзді з міста, але Збройні Сили України раз за разом відправляють їх там в пекло", - говориться в повідомленні Ізюмської міськради.

Генерала поки ще не ліквідували, проте полковник інженерних "військ" вже відправився на батьківщину груZом-200.

Дивіться на відео нижче роботу влучну роботу наших Збройних сил.

Бонус: легенда про Чорнобаївку і звісно ж - меми

Події у аеропорту стали невичерпним джерелом мемів та жартів для українців: "Побачити Чорнобаївку і померти", "Намолене місце", "День бабака", "Після перемоги Чорнобаївка стане туристичним місцем"...

Згодом з'явилася і розгадка - легенда про Чорнобаївку, яка все пояснює.

Так, наприкінці XVII століття козаки під командуванням отамана Чорноброва подались до нижньої течії Дніпра, щоб перехоплювати татарські орди на Кримському перешийку.

Чорноброва добре знали і уникали зустрічі з ним і татари, і турки. Вони називали його Чорним баєм (володарем), найближчі ж друзі отамана почали звати його Чорнобаєм.

За одне літо козаки збудували три кам'яні фортеці і назвали їх Чорнобаївська, Гусаківська та Степанівська. Десь посередині цього великого трикутника була пізніше збудована мала козацька церковця Пресвятої Покрови і закладене кладовище.

Одного разу біля Дніпра зупинилась велика зграя бусурман (близько 1000), з награбованим майном і полоненими дівчатами.

Загін Чорнобая налічував десь 150 осіб, але вони розбили бусурманів, при цьому поранення отримали всього 20 козаків.

Звільненим дівчатам святий отець наказав скинути їх кайдани в річку, яку окропили кров‘ю ворогів. При цьому він промовляв замовляння.

Тобто Чорнобаївка дійсно замовлена з XVII століття характерниками.

В наш час легенди свої - це влучні меми: