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Анджеліна Джолі у Львові: пробіжка в укриття під сиренами і найсмішніші меми

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Львів, Субота 30 квітня 2022 22:44
Анджеліна Джолі у Львові: пробіжка в укриття під сиренами і найсмішніші меми Фото: Анджеліна Джолі відвідала Львів (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Анджеліна Джолі відвідала Львів і провела з жителями та гостями міста майже весь день. Спочатку Джолі потрапила на відео в кафе на Сихові, куди зайшла попити каву. Потім її бачили на вокзалі в центрі прийому біженців, далі – в інтернаті для дітей.

Що ще встигла за один день Анджеліна Джолі у Львові – читайте нижче.

Користувачі соціальних мереж практично весь день відстежували переміщення Анджеліни Джолі по Львову. Деяким навіть пощастило зустріти її особисто. А актриса в цей час виконувала важливу місію – спілкувалася з постраждалими від війни, провідала дітей і зустріла поїзд з Покровська.

До речі, як з'ясувалося - знаменита актриса і посланник ООН у справах біженців прибула в Україну не з місією, а особисто. Цю інформацію підтвердила речник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Гедіні-Вільямс на запит видання The Washington Post.

Під час візиту Анджеліни Джолі в центр прийому біженців на Львівському вокзалі, спрацювала система оповіщення тривоги. А актрисі довелося разом з волонтерами бігти в притулок.

"Де б ще зустрілася Анджеліна Джолі та сирена", - жартують в соціальних мережах.

До речі, жарти та меми про візит Анджеліни Джолі до Львова вже полетіли у всіх соціальних мережах. Ось, що нам вдалося зібрати:

Анджеліна Джолі у Львові: пробіжка в укриття під сиренами і найсмішніші мемиАнджеліна Джолі у Львові: пробіжка в укриття під сиренами і найсмішніші мемиАнджеліна Джолі у Львові: пробіжка в укриття під сиренами і найсмішніші мемиАнджеліна Джолі у Львові: пробіжка в укриття під сиренами і найсмішніші мемиАнджеліна Джолі у Львові: пробіжка в укриття під сиренами і найсмішніші мемиАнджеліна Джолі у Львові: пробіжка в укриття під сиренами і найсмішніші мемиАнджеліна Джолі у Львові: пробіжка в укриття під сиренами і найсмішніші меми

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Анджеліна Джолі показала всьому світу фото загиблої вагітної в Маріуполі.

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Анджеліна Джолі
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