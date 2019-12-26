У Мексиці прокинувся вулкан-гігант: поруч живе 20 млн людей (відео)

Вулкан Попокатепетль (wikipedia.org)

Вулкан Попокатепетль останнім часом дуже активний

Вулкан Попокатепетль у Мексиці почав виверження на католицьке Різдво, 25 грудня. З жерла вулкана викидається стовп попелу і лави. Попокатепетль є другим по висоті вулканом в країні (5426 метрів), поруч з ним розташований згаслий вулкан Істаксіуатль (5675 метрів), і входить в десятку найвищих у світі.

Відео з виверженням з'явилося на Youtube-каналі Volcano Time-Lapse.

Варто відзначити, що останнім часом вулкан дуже активний, востаннє він вивергався в березні 2019 року. Північно-західніше від вулкана, в 50-ти кілометрах, знаходиться місто Мехіко з 20-мільйонним населенням.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в районі дії вулкана оголошено жовтий рівень небезпеки. А в Національній службі оборони повідомляється, що викиди попелу досягають висоти близько кілометра, а в радіусі 900 метрів помічені розпечені уламки.

Вулкан Попокатепетль (відео: Youtube/Volcano Time-Lapse)

Раніше повідомлялося, що в Японії сталося виверження одного з найбільших вулканів - Сакурадзіми.

Також ми писали, що виверження вулкана Райкоке в Росії за кілька годин знищило все живе на острові центральних Курил.