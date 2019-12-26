У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль

Фото: Попокатепетль (wikimedia)

У країні оголошено жовтий рівень небезпеки

Найактивніший вулкан Мексики Попокатепетль прокинувся та почав викидати попіл. Як передає РБК-Україна, про це повідомляється на Youtube-каналі Volcano Time-Lapse.

На цьому ж каналі можна в онлайн режимі спостерігати за виверженням вулкану та всією цого діяльністю. За даними місцевих ЗМІ, у районі виверження вулкану оголошено жовтий рівень тривоги.

"Спостерігалися викиди попелу і вулканічних газів на висоту до одного кілометра, вони розсіюються в сторону південного сходу. Також в радіусі 900 метрів помічені розпечені уламки", - повідомили Національній службі цивільної оборони.

Друга фаза "жовтого рівня" тривоги, яка оголошена в районі вулкану, не передбачає евакуації чи припинення роботи.

Вулкан Попокатепетль є другим за величиною у Мексиці, розташований за 50 кілометрів від столиці країни - Мехіко.

Нагадаємо, у Новій Зеландії 9 грудня сталося виверження вулкана, у результаті якого загинули 19 людей.