Почав виверження найбільший вулкан в Європі (відео)

Виверження вулкана Етна почалося на Сицилії (ілюстративне фото: GettyImages)

Етна викидає на поверхню кратера розпечену лаву

Виверження Етни, розташованої на італійському острові Сицилія почалося ще 30 травня. У мережі показують приголомшливі відео розлюченого гіганта, який 31 травня став викидати на поверхню лаву. Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.

Виверження вулкана Етна почалося на Сицилії (відео: YouTube/Martin Rietze)

На поверхні вулкана Етна біля південно-східного кратера на висоті 3150 метрів утворилися два субтермінальних розломи, з яких почала витікати лава. Місцеві жителі також повідомляють про викид попелу з вулкану.

Виверження вулкана Етна почалося на Сицилії (відео: YouTube/Le Figaro)

Етна - це діючий стратовулкан, розташований на східному узбережжі Сицилії, недалеко від міст Мессіни і Катанні. Це найвищий діючий вулкан в Європі. Висота Етни становить 3295 метрів над рівнем моря.

Виверження вулкана Етна почалося на Сицилії (відео: YouTube/Michele Mammino)

Раніше повідомлялося, що в Мексиці розбушувався один з найбільших вулканів у світі.

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