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В Мексике проснулся вулкан-гигант: рядом живет 20 млн человек (видео)

STYLERЖизнь    26.12.2019 - 08:12
В Мексике проснулся вулкан-гигант: рядом живет 20 млн человек (видео)
Вулкан Попокатепетль (wikipedia.org)

Вулкан Попокатепетль в последнее время очень активен

Вулкан Попокатепетль в Мексике начал извержение на католическое Рождество, 25 декабря. Из жерла вулкана выбрасывается столб пепла и лавы. Попокатепетль является вторым по высоте вулканом в стране (5426 метров), рядом с ним расположен потухший вулкан Истаксиуатль (5675 метров), и входит в десятку самых высоких в мире.

Видео с извержением появилось на Youtube-канале Volcano Time-Lapse.

Стоит отметить, что в последнее время вулкан очень активен, последний раз он извергался в марте 2019 года. Северо-западней от вулкана, в 50-ти километрах, находится город Мехико с 20-миллионным населением.

Местные СМИ сообщают, что в районе действия вулкана объявлен желтый уровень опасности. А в Национальной службе обороны сообщается, что выбросы пепла достигают высоты около километра, а в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки.

Вулкан Попокатепетль (видео: Youtube/Volcano Time-Lapse)

Ранее сообщалось, что в Японии произошло извержение одного из крупнейших вулканов - Сакурадзимы.

Также мы писали, что извержение вулкана Райкоке в России за пару часов уничтожило все живое на острове центральных Курил.

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