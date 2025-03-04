Меган Маркл призналась, почему очень хотела дочь

Так, бывшая американская актриса готовится к запуску собственного бренда As ever и премьеры своего лайфстайл-шоу на Netflix под названием "С любовью, Меган".

Накануне этих важных событий она призналась, что работа над новыми проектами была для нее непростым вызовом, однако благодаря любви и поддержке родных она нашла силы двигаться вперед.

В частности, жена принца Гарри поделилась, почему всегда мечтала о дочери.

Как отмечает Меган, большую часть своей жизни она посвятила борьбе за права женщин и девушек. Для нее возможность воспитать дочь и передать ей это наследство является особой миссией. Меган Маркл и принц Гарри вместе с детьми (фото: instagram.com/alexilubomirski)

"Возможность иметь собственную маленькую девочку - это особенный момент для меня, ведь я много лет посвятила борьбе за права женщин. Я воспринимаю это как историю многих поколений. Арчи, конечно, тоже является частью этого, как и мой муж, но мне нравится думать о наследии, которое я могу оставить", - рассказала Меган.

Она также подчеркнула, что для нее важно показать дочери пример работающей мамы и научить ее независимости.

"Надеюсь, это станет частью и ее наследия", - добавила герцогиня.

За пять лет, с тех пор как принц вместе с женой отказались от королевских обязанностей и переехали из Великобритании в США, их жизнь претерпела значительные изменения.

Дети подросли и стали более самостоятельными, поэтому у Маркл появилось больше времени для реализации собственных амбиций.

"Любой, у кого есть дети, скажет вам, что за это время женщина сильно меняется. И это только начало. Жизнь полна сюрпризов. Боже мой, через 10 лет Арчи будет водить машину!" - сказала Меган.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году. После скандалов и жалоб на королевскую семью они уехали в США, сложив с себя придворные обязанности.

С 2020 года пара живет в Монтесито, Калифорния. У них двое детей: 5-летний сын Арчи и 3-летняя дочь Лилибет.

В СМИ периодически появляются слухи о разводе Меган и Гарри. После этого супруги, как правило, выходят в свет и мило держатся за руки. Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

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