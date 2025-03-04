Меган Маркл зізналася, чому дуже хотіла доньку

Так, колишня американська акторка готується до запуску власного бренду As ever та прем'єри свого лайфстайл-шоу на Netflix під назвою "З любов’ю, Меган".

Напередодні цих важливих подій вона зізналася, що робота над новими проєктами була для неї непростим викликом, проте завдяки любові та підтримці рідних вона знайшла сили рухатися вперед.

Зокрема, дружина принца Гаррі поділилася, чому завжди мріяла про доньку.

Як зазначає Меган, більшу частину свого життя вона присвятила боротьбі за права жінок і дівчат. Для неї можливість виховати доньку та передати їй цей спадок є особливою місією. Меган Маркл і принц Гаррі разом з дітьми (фото: instagram.com/alexilubomirski)

"Можливість мати власну маленьку дівчинку - це особливий момент для мене, адже я багато років присвятила боротьбі за права жінок. Я сприймаю це як історію багатьох поколінь. Арчі, звичайно, теж є частиною цього, як і мій чоловік, але мені подобається думати про спадок, який я можу залишити", - розповіла Меган.

Вона також підкреслила, що для неї важливо показати доньці приклад працюючої мами та навчити її незалежності.

"Сподіваюся, це стане частиною і її спадщини", - додала герцогиня.

За п’ять років, відколи принц разом із дружиною відмовилися від королівських обов’язків і переїхали з Великої Британії до США, їхнє життя зазнало значних змін.

Діти підросли й стали більш самостійними, тож у Маркл з’явилося більше часу для реалізації власних амбіцій.

"Будь-хто, у кого є діти, скаже вам, що за цей час жінка сильно змінюється. І це тільки початок. Життя сповнене сюрпризів. Боже мій, через 10 років Арчі водитиме машину!" - сказала Меган.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі одружилися у 2018 році. Після скандалів і скарг на королівську сім'ю вони поїхали до США, склавши із себе придворні обов'язки.

З 2020 року пара живе в Монтесіто, Каліфорнії. У них двоє дітей: 5-річний син Арчі й 3-річна донька Лілібет.

У ЗМІ періодично з’являються чутки про розлучення Меган і Гаррі. Після цього подружжя, як правило, виходить у світ і мило тримається за руки. Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

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