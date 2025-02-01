Гарри и Меган могут вернуться в Британию, ведь есть приятная причина

Принц Гарри и Меган Маркл в будущем могут спланировать поездку в Британию. Как считают некоторые королевские эксперты, для этого у пары есть приятный повод.

Что об этом известно, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Почему Гарри и Меган могут приехать в Британию

Королевский эксперт Дженни Бонд отмечает, что супруги могут проявить такое желание, поскольку для этого есть существенная причина. Специалист предположила, что они могут решиться на подобный шаг, чтобы поздравить принцессу Беатрис с рождением второго ребенка.

"Мне кажется, что Беатрис уже прислала пару фотографий Афины Гарри и Меган", - предположила эксперт.

Она добавляет, что визит может состояться не сразу, но такая вероятность остается.

"Я не думаю, что это ускорит их приезд в Великобританию. Но, возможно, если благотворительность и бизнес Гарри потребуют поездки на родину, то, вероятно, он захочет увидеть малыша", - пояснила Бонд.

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: Getty Images)

Что известно о рождении второго ребенка принцессы Беатрис

На днях стало известно, что внучка Елизаветы II принцесса Беатрис и ее муж Эдуардо Мапелли-Моцци снова родителями. 22 января у них родилась девочка, которую они назвали Афина.

Именно это, по предположениям экспертов, может хоть на некоторое время вернуть Меган и Гарри в Соединенное Королевство.

Принцесса Беатрис и ее муж стали родителями снова (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Как известно, Меган не была в Британии с 2022 года. Последний раз она приезжала туда на похороны Елизаветы II, которая ушла из жизни в начале сентября 2022 года.

После этого избранница герцога Сассекского больше не наведывалась туда, в то время как Гарри имел несколько поездок самостоятельно - по рабочим вопросам.

Что известно о жизни Гарри и Меган после выезда из Британии

О своем решении покинуть Британию они объявили в 2020 году. Тогда супруги заявили, что отказываются от королевской жизни и обязанностей и хотят строить свой путь самостоятельно.

После этого Гарри и Меган выехали в США, поселившись в Калифорнии, в коттедже вместе с двумя детьми. Представители королевской семьи занялись развитием собственных проектов.

Недавно Меган Маркл вернулась в соцсети и заявила о запуске кулинарного шоу на Netflix. Тем временем ее муж продолжает заниматься деятельностью, касающейся благотворительности и других важных социальных инициатив.

Меган Маркл и принц Гарри могут приехать в Британию (Фото: Getty Images)