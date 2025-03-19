Меган Маркл удивила редким архивным фото: как она выглядела в юности

Жена принца Гарри Меган Маркл, которая ранее призналась, почему очень хотела дочь , поделилась в сети своим фото.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Герцогиня Сассекская показала, как она выглядела в юности.

"Когда твой близкий друг из средней / старшей школы высылает тебе что-то из твоей альма-матер, и это вызывает у тебя самую большую улыбку", - подписала она фото.

Следует отметить, что Меган Маркл с тех пор практически не изменилась.



Меган Маркл в юности (фото: instagram.com/meghan)

Напомним, Меган Маркл - бывшая американская актриса, супруга принца Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.

Меган родилась и выросла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Актерскую карьеру начала во время учебы в Северо-Западном университете. Наибольшую известность ей принесла роль Рэйчел Зейн в драматическом сериале "Форс-мажоры" (2011-2017).

8 января 2020 года супруги объявили о выходе из королевской семьи и отказа от всех королевских обязанностей, что вызвало широкий резонанс общественности. В этом же году они покинули Британию и переехали жить в США.



Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

Меган не была на родине принца Гарри с 2022 года. Последний раз она приезжала туда на похороны Елизаветы II в сентябре 2022.

В начале 2025 года Меган Маркл вернулась в соцсети и заявила о запуске кулинарного шоу "С любовью, Меган" на Netflix. Впрочем, его уже успели раскритиковать в сети.

Вас также может заинтересовать