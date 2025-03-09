Меган Маркл показала новое трогательное фото 3-летней дочери Лилибет и принца Гарри

Герцогиня Сассекская порадовала своих поклонников новым трогательным снимком, на котором изображены принц Гарри и их дочь Лилибет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бывшей актрисы.

Меган и Гарри крайне редко публикуют фото своих детей в соцсетях, поскольку пытаются сохранить приватность жизни сына Арчи и дочери Лилибет.

В посте к Международному женскому дню герцогиня Сассекская поделилась несколькими архивными снимками.

На одном из них она еще маленькой позирует вместе с матерью Дорией Редлан. Меган Маркл с мамой (фото: instagram.com/meghan)

На другом фото мать с дочкой уже запечатлены во взрослом возрасте. Меган Маркл с мамой (фото: instagram.com/meghan)

Также Меган опубликовала снимок, на котором принц Гарри нежно укачивает свою 3-летнюю дочь Лилибет. Принц Гарри с дочкой Лилибет (фото: instagram.com/meghan)

На еще одном кадре британский принц обнимает супругу на пляже.

"С Международным женским днем! Празднуем сильных женщин вокруг нас и девушек с мечтами, которые станут женщинами со своим видением. А также благодарим тех, кто вдохновляет нас каждый день", - написала она. Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/meghan)

Напомним, 4 марта на платформе Netflix вышло кулинарное шоу Меган Маркл, под названием "С любовью, Меган".

Хотя премьеру шоу перенесли на несколько месяцев, вряд ли его можно назвать долгожданным.

Задолго до выхода сериал собрал огромное количество дизлайков и негативных комментариев.

Оценки самих эпизодов также не впечатляют. Многие обвинили герцогиню в нарциссизме, отмечая, что фокус на ее личности и жизненном опыте затмил саму суть кулинарного контента.

Кроме того, критики обратили внимание на то, что многие рецепты, представленные в шоу, уже использовали другие блогеры и кулинарные авторы, что привело к обвинениям в плагиате и недостатке оригинальности.

Сейчас рейтинг "С любовью, Меган" на Rotten Tomatoes составляет лишь 18 процентов, а на IMDb шоу получило 2,7 балла из 10.

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