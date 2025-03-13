Любимые шоу Меган Маркл и принца Гарри: топ-3 сериала на вечер от королевских супругов
Меган Маркл и принц Гарри как родители 5-летнего сына и 3-летней дочери знают, как трудно за бытовыми заботами найти свободное время на себя. Когда же такая возможность выпадает, пара наслаждается совместным досугом за просмотром сериалов.
РБК-Украина (проект Styler) делится подборкой сериалов на вечер, которые вызвали особый восторг у королевской четы.
Какие сериалы смотрят Меган и Гарри
Герцог и герцогиня Сассекские имеют особый вечерний ритуал. После дня с детьми и работы над собственными проектами, они собираются, обсуждают пережитое за день за бокалом напитка и наслаждаются временем перед телевизором.
Среди последних просмотренных парой сериалом - "Правдивая терапия", "Черные голуби" и "Белый лотос".
3 сериала на вечер от герцогов Сассекских
Предлагаем и вам посмотреть сериалы, которые вызывают восхищение у Меган и Гарри.
Правдивая терапия (Shrinking)
Комедийно-драматический сериал с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом в главных ролях. Это история о психотерапевте Джимми, который после потери жены начинает применять нестандартные методы лечения пациентов. Он настроен решительно, чтобы изменить свою жизнь и улучшить отношения с дочерью. Однако необычное поведение вызывает беспокойство у его друга и босса Пола.
Черные голуби (Black Doves)
Шпионский триллер, предлагающий увлекательную историю, полную интриг, тайн и неожиданных сюжетных поворотов. Хелен Уэбб, которую сыграла Кира Найтли, ведет двойную жизнь. На первый взгляд, она обычная мама и жена, однако уже скоро выясняется обратное. Оказывается, Хелен уже несколько лет работает агентом секретной организации. Оказавшись в центре смертельной угрозы, она пытается спасти свою семью и сохранить секреты.
Белый лотос (The White Lotus)
Сатирический сериал о жизни состоятельных гостей и работников элитного курортного отеля. В новом, третьем, сезоне поднимается вопрос противостояния духовности и материализма. События разворачиваются на курорте в Таиланде, куда гости прибывают в поисках спокойствия. Однако их отдых быстро нарушают конфликты и скрытые тайны.
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Для написания материала были использованы следующие источники: интервью Меган Маркл для People, Wikipedia.