Любимые шоу Меган Маркл и принца Гарри: топ-3 сериала на вечер от королевских супругов

Меган Маркл и принц Гарри как родители 5-летнего сына и 3-летней дочери знают, как трудно за бытовыми заботами найти свободное время на себя. Когда же такая возможность выпадает, пара наслаждается совместным досугом за просмотром сериалов.

Какие сериалы смотрят Меган и Гарри

Герцог и герцогиня Сассекские имеют особый вечерний ритуал. После дня с детьми и работы над собственными проектами, они собираются, обсуждают пережитое за день за бокалом напитка и наслаждаются временем перед телевизором.

Среди последних просмотренных парой сериалом - "Правдивая терапия", "Черные голуби" и "Белый лотос".

3 сериала на вечер от герцогов Сассекских

Предлагаем и вам посмотреть сериалы, которые вызывают восхищение у Меган и Гарри.

Правдивая терапия (Shrinking)

Комедийно-драматический сериал с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом в главных ролях. Это история о психотерапевте Джимми, который после потери жены начинает применять нестандартные методы лечения пациентов. Он настроен решительно, чтобы изменить свою жизнь и улучшить отношения с дочерью. Однако необычное поведение вызывает беспокойство у его друга и босса Пола.

Черные голуби (Black Doves)

Шпионский триллер, предлагающий увлекательную историю, полную интриг, тайн и неожиданных сюжетных поворотов. Хелен Уэбб, которую сыграла Кира Найтли, ведет двойную жизнь. На первый взгляд, она обычная мама и жена, однако уже скоро выясняется обратное. Оказывается, Хелен уже несколько лет работает агентом секретной организации. Оказавшись в центре смертельной угрозы, она пытается спасти свою семью и сохранить секреты.

Белый лотос (The White Lotus)

Сатирический сериал о жизни состоятельных гостей и работников элитного курортного отеля. В новом, третьем, сезоне поднимается вопрос противостояния духовности и материализма. События разворачиваются на курорте в Таиланде, куда гости прибывают в поисках спокойствия. Однако их отдых быстро нарушают конфликты и скрытые тайны.

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