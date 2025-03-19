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Меган Маркл здивувала рідкісним архівним фото: як вона виглядала в юності

Середа 19 березня 2025 10:40
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Меган Маркл здивувала рідкісним архівним фото: як вона виглядала в юності Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка раніше зізналася, чому дуже хотіла доньку, поділилася в мережі своїм фото.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її публікацію в Instagram.

Герцогиня Сассекська показала, який вигляд вона мала в юності.

"Коли твій близький друг із середньої / старшої школи висилає тобі щось із твоєї альма-матер, і це викликає у тебе найбільшу посмішку", - підписала вона фото.

Слід зазначити, що Меган Маркл відтоді практично не змінилася.
Меган Маркл здивувала рідкісним архівним фото: як вона виглядала в юності
Меган Маркл в юності (фото: instagram.com/meghan)

Нагадаємо, Меган Маркл - колишня американська актриса, дружина принца Гаррі, герцога Сассекського, молодшого сина Карла III, чинного короля Великобританії.

Меган народилася і виросла в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Акторську кар'єру розпочала під час навчання в Північно-Західному університеті. Найбільшу популярність їй принесла роль Рейчел Зейн у драматичному серіалі "Форс-мажори" (2011-2017).

8 січня 2020 року подружжя оголосило про вихід із королівської сім'ї та відмову від усіх королівських обов'язків, що викликало широкий резонанс громадськості. Цього ж року вони покинули Британію і переїхали жити до США.
Меган Маркл здивувала рідкісним архівним фото: як вона виглядала в юності
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

Меган не була на батьківщині принца Гаррі з 2022 року. Востаннє вона приїжджала туди на похорон Єлизавети II у вересні 2022 року.

На початку 2025 року Меган Маркл повернулася в соцмережі та заявила про запуск кулінарного шоу "З любов'ю, Меган" на Netflix. Утім, його вже встигли розкритикувати в мережі.

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