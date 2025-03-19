Меган Маркл здивувала рідкісним архівним фото: як вона виглядала в юності
Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка раніше зізналася, чому дуже хотіла доньку, поділилася в мережі своїм фото.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її публікацію в Instagram.
Герцогиня Сассекська показала, який вигляд вона мала в юності.
"Коли твій близький друг із середньої / старшої школи висилає тобі щось із твоєї альма-матер, і це викликає у тебе найбільшу посмішку", - підписала вона фото.
Слід зазначити, що Меган Маркл відтоді практично не змінилася.
Меган Маркл в юності (фото: instagram.com/meghan)
Нагадаємо, Меган Маркл - колишня американська актриса, дружина принца Гаррі, герцога Сассекського, молодшого сина Карла III, чинного короля Великобританії.
Меган народилася і виросла в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Акторську кар'єру розпочала під час навчання в Північно-Західному університеті. Найбільшу популярність їй принесла роль Рейчел Зейн у драматичному серіалі "Форс-мажори" (2011-2017).
8 січня 2020 року подружжя оголосило про вихід із королівської сім'ї та відмову від усіх королівських обов'язків, що викликало широкий резонанс громадськості. Цього ж року вони покинули Британію і переїхали жити до США.
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)
Меган не була на батьківщині принца Гаррі з 2022 року. Востаннє вона приїжджала туди на похорон Єлизавети II у вересні 2022 року.
На початку 2025 року Меган Маркл повернулася в соцмережі та заявила про запуск кулінарного шоу "З любов'ю, Меган" на Netflix. Утім, його вже встигли розкритикувати в мережі.
Вас також може зацікавити
- Топ-3 серіали на вечір від Меган Маркл та принца Гаррі
- Меган Маркл показала нове зворушливе фото 3-річної доньки Лілібет та принца Гаррі
- З якої причини Гаррі та Меган можуть повернутися до Британії.