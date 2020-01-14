Меган Маркл заборонили говорити по телефону: усі подробиці

Меган Маркл заборонили говорити по телефону (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл позбавили права приймати участь в обговоренні подальшої долі

Меган Маркл і принц Гаррі заявили, що відмовляються від повноважень почесних членів королівської сім'ї і переїжджають жити в Канаду. Рішення герцогів Сассекських вкрай негативно сприйняли у королівському сімействі і з цього приводу королева Єлизавета зібрала всіх родичів на переговори.

Як зазначає видання Daily Mail, зустріч королівського сімейства пройшла в досить спокійній обстановці і тривала більше двох годин. Принц Гаррі приїхав до королеви Єлизавети заздалегідь, щоб поговорити з нею наодинці.

Відомо, що Меган Маркл покинула Великобританію і знаходиться в Канаді і приймати участь в переговорах повинна була за допомогою телефонної конференції. Проте їй заборонили користуватися телефоном. Як пояснили в королівському палаці – це в цілях безпеки, оскільки є побоювання, що можуть підслухати розмову.

Принц Чарльз дав зрозуміти герцогу Сассекському, що рішення переїхати в Канаду і відмовитися від усіх повноважень, не дасть їм з Меган Маркл повну свободу дій і робити все, що їм заманеться, він не зможуть. Герцоги Сассекські отримали заборону на використання свого титулу в комерційних цілях.

"Ніхто не хоче бачити ім'я Сассекс на бочці з маргарином", - цитує анонімне джерело видання.