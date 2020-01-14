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Меган Маркл запретили говорить по телефону: все подробности

STYLERЖизнь    14.01.2020 - 20:01
Меган Маркл запретили говорить по телефону: все подробности
Меган Маркл запретили говорить по телефону (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл лишили права участвовать в обсуждении дальнейшей судьбы

Меган Маркл и принц Гарри завили, что отказываются от полномочий почетных членов королевской семьи и переезжают жить в Канаду. Решение герцогов Сассекских крайне негативно восприняли в королевском семействе и по этому поводу королева Елизавета собрала всех родственников на переговоры.

Как отмечает издание Daily Mail, встреча королевского семейства прошла в довольно спокойной обстановке и длилась более двух часов. Принц Гарри приехал к королеве Елизавете заранее, чтобы поговорить с ней наедине.

Известно, что Меган Маркл покинула Великобританию и находится в Канаде и участвовать в переговорах должна была с помощью телефонной конференции. Однако ей запретили пользоваться телефоном. Как объяснили в королевском дворце – это в целях безопасности, так как есть опасения, что разговор могут подслушать.

Принц Чарльз дал понять герцогу Сассекскому, что решение переехать в Канаду и отказаться от всех полномочий, не даст им с Меган Маркл полную свободу действий и делать все, что им заблагорассудится, он не смогут. Герцоги Сассекские получили запрет на использование своего титула в коммерческих целях.

"Никто не хочет видеть имя Сассекс на бочке с маргарином", - цитирует анонимный источник издание.

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