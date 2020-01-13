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Єлизавета II зробила офіційну заяву: вирішилася доля принца Гаррі і Маркл

STYLERЖиття    13.01.2020 - 20:34
Єлизавета II зробила офіційну заяву: вирішилася доля принца Гаррі і Маркл
Єлизавета II (Колаж РБК-Україна)

Єлизавета II повідомила громадськості про подальшу долю принца Гаррі і Меган Маркл

Єлизавета II вперше прокоментувала громадськості своє рішення на рахунок її онука принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, які вирішили скласти королівські повноваження і жити на два будинки. Подружжя хочуть переїхати в Канаду, щоб бути вільними і автономними і не залежати від Букінгемського палацу. Її Величність, у свою чергу, оголосила своє рішення з приводу ситуації, що склалася.

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Королева дозволила подружжю жити своїм життям, раз вони так хочуть.

"Сьогодні моя сім'я конструктивно обговорила майбутнє мого онука і його родини. Ми повністю підтримуємо бажання Гаррі і Меган жити новим життям. Ми хотіли б, щоб вони залишалися повноправними членами королівської сім'ї, але поважаємо і розуміємо їх бажання жити незалежним життям, залишаючись при цьому цінною частиною моєї сім'ї", - заявила Єлизавета II.

Меган Маркл і принц Гаррі планують змінити місце проживання.

Також Її Величність дала зрозуміти, що в Букінгемському палаці приймають умови Гаррі та його дружини

"Гаррі і Меган ясно дали зрозуміти, що вони не хочуть залежати від державних коштів в своїй новій життя. Тому ми вирішили, що буде перехідний період, протягом якого герцоги будуть проводити час у Канаді та Великобританії", - підсумувала королевська особа.

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