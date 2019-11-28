Меган Маркл вдруге стане мамою: що відомо

Меган Маркл планує вдруге стати мамою (колаж: РБК-Україна)

Меган Маркл і принц Гаррі планують другу дитину

Меган Маркл планує скоро вдруге стати мамою. При цьому народжувати вона збирається не у Великобританії, де побачив світ первісток герцогині. Про плани Меган на вагітність і пологи у рідних Штатах, пишуть західні таблоїди.

Так, в DailyMail повідомляється, що герцоги Сассекські почали замислюватися про поповнення вже через півроку після народження Арчі. А оскільки перша вагітність Меган проходила під постійним тиском британських ЗМІ, вона вирішила втекти від усіх в рідний Лос-Анджелес.

Інсайдери розповідають, що Маркл вже поділилася з близькими планами на поповнення в сім'ї. Вона сказала, що далеко від рідних і друзів відчувала себе дуже самотньо і некомфортно в цей особливий для кожної жінки період.

Меган Маркл і принц Гаррі (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Тим часом букмекери вже по повній приймають ставки на другу дитину Меган і Гаррі. І з найбільшою ймовірністю радісною подією вони поділяться вже в лютому.

На другу дитину натякав недавно і принц Гаррі. Так, за повідомленням Harper's Bazaar, герцог під час зустрічі з сім'ями військовослужбовців цікавився, як це, виховувати двох дітей.

До речі, за деякими даними, королева Єлизавета II дала добро на шлюб Гаррі з Меган лише за умови, що вони подарують їй трьох правнуків.