ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меган Маркл вдруге стане мамою: що відомо

STYLERПерсони    28.11.2019 - 16:53
Меган Маркл вдруге стане мамою: що відомо
Меган Маркл планує вдруге стати мамою (колаж: РБК-Україна)

Меган Маркл і принц Гаррі планують другу дитину

Меган Маркл планує скоро вдруге стати мамою. При цьому народжувати вона збирається не у Великобританії, де побачив світ первісток герцогині. Про плани Меган на вагітність і пологи у рідних Штатах, пишуть західні таблоїди.

Так, в DailyMail повідомляється, що герцоги Сассекські почали замислюватися про поповнення вже через півроку після народження Арчі. А оскільки перша вагітність Меган проходила під постійним тиском британських ЗМІ, вона вирішила втекти від усіх в рідний Лос-Анджелес.

Інсайдери розповідають, що Маркл вже поділилася з близькими планами на поповнення в сім'ї. Вона сказала, що далеко від рідних і друзів відчувала себе дуже самотньо і некомфортно в цей особливий для кожної жінки період.

Меган Маркл вдруге стане мамою: що відомо

Меган Маркл і принц Гаррі (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Тим часом букмекери вже по повній приймають ставки на другу дитину Меган і Гаррі. І з найбільшою ймовірністю радісною подією вони поділяться вже в лютому.

На другу дитину натякав недавно і принц Гаррі. Так, за повідомленням Harper's Bazaar, герцог під час зустрічі з сім'ями військовослужбовців цікавився, як це, виховувати двох дітей.

До речі, за деякими даними, королева Єлизавета II дала добро на шлюб Гаррі з Меган лише за умови, що вони подарують їй трьох правнуків.

Меган Маркл нарвалася на жорстку критику через дешеву біжутерію (фото) Зайшов надто далеко: племінник Маркл зганьбив герцогиню (фото)
Новини України Меган Маркл
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся