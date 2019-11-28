ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меган Маркл во второй раз станет мамой: что известно

STYLERПерсоны    28.11.2019 - 16:53
Меган Маркл во второй раз станет мамой: что известно
Меган Маркл планирует во второй раз стать мамой (коллаж: РБК-Украина)

Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка

Меган Маркл планирует вскоре во второй раз стать мамой. При этом рожать она собирается не в Великобритании, где увидел свет первенец герцогини. О планах Меган на беременность и роды в родных Штатах, пишут западные таблоиды.

Так, в DailyMail сообщается, что герцоги Сассекские начали задумываться о пополнении уже через полгода после рождения Арчи. А поскольку первая беременность Меган проходила под постоянным давлением британских СМИ, она решила сбежать от всех в родной Лос-Анджелес.

Инсайдеры рассказывают, что Маркл уже поделилась с близкими планами на пополнение в семье. Она сказала, что вдали от родных и друзей чувствовала себя очень одиноко и некомфортно в этот особенный для каждой женщины период.

Меган Маркл во второй раз станет мамой: что известно

Меган Маркл и принц Гарри (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Тем временем, букмекеры уже по полной принимают ставки на второго ребенка Меган и Гарри. И с наибольшей вероятностью радостным событием они поделятся уже в феврале.

На второго ребенка намекал недавно и принц Гарри. Так, по сообщению Harper's Bazaar, герцог во время встречи с семьями военнослужащих интересовался, как это, воспитывать двоих детей.

К слову, по некоторым данным, королева Елизавета II дала добро на брак Гарри с Меган лишь при условии, что они подарят ей троих правнуков.

Меган Маркл нарвалась на жесткую критику из-за дешевой бижутерии (фото) Зашел слишком далеко: племянник Маркл опозорил герцогиню (фото)
Новости Украины Меган Маркл
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь