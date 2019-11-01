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Меган Маркл стала справжньою проблемою для королівської сім'ї: в чому причина

STYLERПерсони    01.11.2019 - 08:09
Меган Маркл стала справжньою проблемою для королівської сім'ї: в чому причина
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл викликала фінансові труднощі в сім'ї її чоловіка

Меган Маркл стала проблемою для Кенсінгтонського палацу. І в цей раз причина не в репутації, приватних перельотах, або ж відвертому інтерв'ю. Герцогиня стала джерелом фінансових витрат через те, що як і раніше є громадянкою США.

Уродженка сонячного Лос-Анджелеса Меган перебралася на туманний Альбіон у листопаді 2017 року, після оголошення заручин з Гаррі. Але і після весілля 19 травня 2018 року Меган не прийняла британське "підданство", залишаючись громадянкою США, пише Express.

Джерела повідомили, що Меган планує стати громадянкою Великобританії, але цей процес є тривалим.

А оскільки Меган є підданою Штатів, то вона зобов'язана сплачувати батьківщині податки від зароблених доходів, отриманої спадщини, подарунків на певну суму, а також різних виплат.

Меган Маркл стала справжньою проблемою для королівської сім'ї: в чому причина

Принц Гаррі, Меган Маркл, Арчі Харрісон з Десмондом Туту (фото: instagram.com/sussexroyal)

Цікавим є і той факт, що податківці зі США можуть спробувати запросити податок з доходу чоловіка Меган - принца Гаррі. Зазначимо, що герцог успадкував від матері принцеси Діани 17 мільйонів фунтів стерлінгів.

Крім того, будь-який прибуток, приписуваний їх синові Арчі Харрісону Маунтбаттен-Віндзору, також може обкладатися податком.

Враховуючи, що 35-річний принц також отримує гроші від свого батька принца Чарльза і бабусі королеви, їх також можуть втягнути у цей фінансовий кошмар.

"Меган зобов'язана подавати податкову декларацію США і повідомляти про будь-які закордонні рахунки, активи на суму більше 200 000 доларів США (162 458 фунтів стерлінгів) і подарунки вартістю більш 15 797 доларів США (12 831,75 фунтів стерлінгів)", - сказано в повідомленні.

Меган Маркл стала справжньою проблемою для королівської сім'ї: в чому причина

Меган Маркл і принц Гаррі в Африці (фото: instagram.com/sussexroyal)

Королівська сім'я, як повідомляється, найняла американських податкових експертів, щоб допомогти їм орієнтуватися у податковій системі США.

Єдиний спосіб уникнути сплати американських податків Меган - це відмовитися від громадянства США, як тільки вона стане британським громадянином.

Тим не менш, навіть якщо вона зробить це, малюк Арчі буде нести відповідальність за податки США до 18 років. Оскільки він народився в шлюбі за кордоном з американським громадянином, який прожив в США протягом п'яти років.

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