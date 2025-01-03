Меган Маркл спровоцировала слухи о разводе

Возвращение герцогини Сассекской стало большим сюрпризом для ее поклонников. Но в описании страницы Маркл в Instagram заметили кое-что странное. Все дело в том, что она отметила: "Meghan, Duchess of Sussex". И именно это вызвало вопросы.

Страница Меган Маркл (скриншот)

Пользователи почти сразу начали писать, что Меган "забыла" добавить артикль "The". А без него вся подпись воспринимается иначе.

"Итак, Меган вернулась в Instagram под своим именем. Сначала это была просто "Меган", но теперь добавлено "Герцогиня Сассекская". Но кто-то из вас заметил... В ее титуле нет маленькой детали... Другими словами, она делится титулом разведенной "герцогини". Это очень важно", - отмечают пользователи в X (Twitter).

Сеть обсуждает странную ошибку Меган Маркл (скриншот)

Кроме этого, фанаты пишут, что они надеются на то, что Маркл заметит досадную ошибку. Впрочем, на ее странице так ничего и не изменилось.

"Инстаграм Меган уже обновился, изменилось ее имя в профиле с "Меган" на "Меган, герцогиня Сассекская". Надеюсь, мы увидим еще одно обновление, поскольку она пропустила "The" в своем названии. Отсутствие "The" перед "герцогиней Сассекской" означает, что она разведена", - также пишут пользователи.

Сообщение об ошибке Маркл (скриншот)

Что известно о браке Меган и Гарри

Пара поженилась в 2018 году в Виндзорском замке. Это событие было скандальным, ведь Меган до этого была актрисой и ее называли "неудачной" партией для внука Елизаветы II.

В браке у них родилось двое детей: сын Арчи и дочь Лилибет. В 2020 году Меган и Гарри отказались от королевских обязанностей и переехали в США.