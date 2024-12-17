Меган Маркл и принц Гарри впервые за долгое время показали новые фото с детьми

Принц Гарри и Меган Маркл представили рождественскую открытку. На ней они впервые за долгое время показали своих детей: 5-летнего Арчи и 3-летнюю Лилибет

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Today , которому прислала открытку The Archewell Foundation - некоммерческая организация, основанная герцогом и герцогиней Сассекскими.

На открытке представлено шесть фото. На одном из них зафиксирован момент, когда дети вместе с домашними любимцами бегут к своим родителям, однако лица маленьких принца и принцессы остаются скрытыми.

Рождественская открытка принца Гарри & Меган ! pic.twitter.com/Wi5ZvdQJtG - Iris (@IrisTheeScholar) 16 декабря 2024 года

Остальные пять кадров сосредоточены на 40-летнем принце Гарри и его 43-летней жене Меган, демонстрируя моменты их недавних путешествий в Нигерию и Колумбию.

Только что проснулся в Сиднее и посмотрите, что я нашел в своей ленте? Самая сладкая, счастливая рождественская открытка от принца Гарри & Меган & их великолепной семьи! Я не мог бы попросить лучшего начала дня! #LoveAlwaysWins pic.twitter.com/v9MWSHWwwT - Zandi Sussex (@ZandiSussex) 16 декабря 2024 года

"От имени офиса принца Гарри и Меган, герцога и герцогини Сассекских, Archewell Productions и Archewell Foundation мы желаем вам очень счастливых праздников и радостного Нового года", - написано на открытке.

Отметим, что супруги крайне редко делятся фото своих детей. Последний раз они показали сына и дочь в декабре 2022 года, когда на платформе Netflix вышел документальный проект, посвященный паре.

Согласно информации People, обнародованная открытка является общедоступной. Для друзей и ближайших родственников герцоги Сассекские подготовили другое, личное послание, которое они решили не публиковать в открытом доступе.