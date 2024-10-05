Как королевская семья обидела Меган Маркл: "Наибольшее пренебрежение, которое можно представить"

Меган Маркл получила "самое мощное сообщение" от королевской семьи в те моменты, когда они не поздравили ее в соцсетях с днем рождения. Детальнее на эту тему высказались королевские эксперты.

Что специалисты сказали по этому поводу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express .

Отношение королевской семьи к Меган Маркл

Королевский эксперт Энди Барр заявляет, что в прошлом году монархия не поздравила избранницу принца Гарри с днем рождения.

"Обычно такие добрые пожелания публикуются ровно в 9 утра. Герцогиня Сассекская праздновала свой день рождения в августе 2023 года в стиле Монтесито. 6 августа 2023 года ей исполнилось 42, и королевская семья, видимо, пренебрежительно отнеслась к ней, знаменательный день. В этом году о Маркл тоже ничего не говорили", - отмечается в источнике.

Меган Маркл имеет напряженные отношения с королевской семьей (фото: Getty Images)

Энди Барр рассказал, что "иногда самым мощным извещением, которое вы можете отправить, является то, что вы не делаете абсолютно ничего". Он уверен, что за кулисами были коммуникации, чтобы поздравить ее с днем рождения, но молчание в социальных сетях - это, по его словам, "самое большое британское пренебрежение, которое можно себе представить".

Эксперт объяснил, что "современные социальные медиа могут сказать, что все хорошо, даже когда это явно не так".

"Если бы королевская семья что-то сказала, это было бы слишком проанализировано. Возможно, они предпочли выбрать молчание", - объяснил Энди.

Кроме того, специалист назвал британскую монархию "мастером долговременной игры".

"Ее представители не собираются забывать те заботы и боль, которые Меган и Гарри причинили своими поступками всем другим. Возможно, пора Меган и Гарри сделать выводы", - добавил специалист.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

Другой специалист Бен Остин заявил, что монархия могла не поздравить Меган с днем рождения публично, как делала это раньше, чтобы подчеркнуть напряженные отношения между ними.

"Это произошло после того, как Гарри и Меган оставили должности членов королевской семьи. Ведь в прошлом этот день отмечался лицами королевской семьи, что приводит нас к выводу: под поверхностью может скрываться гораздо более глубокое сообщение", - говорит мужчина.

Напомним, в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали в США. Они живут в Монтесито, Калифорния, где решили начать новую жизнь. Звездная пара проживает в районе Санта-Барбара вместе с двумя маленькими детьми - сыном Арчи и дочерью Лилибет.