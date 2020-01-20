ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Принц Гаррі вперше висловився про зречення: ми не йдемо

STYLERПерсони    20.01.2020 - 10:33
Принц Гаррі вперше висловився про зречення: ми не йдемо
Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: (відео: instagram.com/sussexroyal)

Принц Гаррі назвав рішення про "відхід від справ" разом з Меган Маркл дуже складним

Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися від обов'язків членів королівської сім'ї. Онук Єлизавети II зробив офіційну заяву на вечорі благодійної організації Sentebale, де пояснив своє рішення. Відео з виступом Гаррі з'явилося на Instagram-сторінці герцогів Сассекських.

Варто відзначити, що за рішенням Букінгемського палацу, принц Гаррі і Меган Маркл залишаться без своїх титулів вже навесні 2020 року. Вони також будуть звільнені від виконання офіційних обов'язків. Крім того подружжя має намір повернути в королівський бюджет кошти, витрачені на ремонт їхньої резиденції.

Принц назвав Великобританію своїм домом, місцем, яке він любить всім серцем і те, що відбувається останнім часом дуже засмучує його. Але іншого вибору, за словами Гаррі, у нього і Меган не було.

"Коли ми з Меган одружилися, ми були в захваті, сповнені надії і хотіли служити. З цих причин мені дуже сумно, що дійшло до цього", - сказав герцог Сассекський.

Крім того, Гаррі уточнив, що таке рішення не було спонтанним - йому передували багато місяців переговорів. Онук Єлизавети II також заявив, що вони з Меган "не йдуть".

Я хочу пояснити, що ми не йдемо, ми абсолютно точно не залишаємо вас. Ми хотіли служити Королеві, Співдружності і також виконувати обов'язки щодо моїх військових асоціацій, але без державного фінансування. На жаль, це було неможливо", - уточнив Гаррі.

Також принц подякував бабусі і всьому королівському сімейству за ту підтримку, яку вони надали йому і Меган в даній ситуації.

Принц Гаррі пояснив рішення відмовитися від обов'язків (відео: instagram.com/sussexroyal)

Змінила сценарій життя: сестра Меган Маркл зробила гучну заяву про герцогиню Відомий продюсер розкрив справжнє обличчя Меган Маркл
Новини України Меган Марклпринц Гаррі
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся