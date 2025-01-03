Меган Маркл спровокувала чутки про розлучення

Повернення герцогині Сассекської стало великим сюрпризом для її шанувальників. Але в описі сторінки Маркл в Instagram помітили дещо дивне. Вся річ у тому, що вона зазначила: "Meghan, Duchess of Sussex". І саме це викликало питання.

Сторінка Меган Маркл (скріншот)

Юзери майже одразу почали писати, що Меган "забула" додати артикль "The". А без нього увесь підпис сприймається інакше.

"Тож Меган повернулася в Instagram під своїм іменем. Спочатку це була просто "Меган", але тепер додано "Герцогиня Сассекська". Але хтось із вас помітив... У її титулі немає маленької деталі... Іншими словами, вона ділиться титулом розлученої "герцогині". Це дуже важливо", - зазначають користувачі в X (Twitter).

Мережа обговорює дивну помилку Меган Маркл (скріншот)

Окрім цього, фанати пишуть, що вони сподіваються на те, що Маркл помітить прикру помилку. Втім, на її сторінці так нічого і не змінилося.

"Інстаграм Меган вже оновився, змінилося її ім’я в профілі з "Меган" на "Меган, герцогиня Сассекська". Сподіваюся, ми побачимо ще одне оновлення, оскільки вона пропустила "The" у своїй назві. Відсутність "The" перед "герцогинею Сассекською" означає, що вона розлучена", - також пишуть юзери.

Допис про помилку Маркл (скріншот)

Що відомо про шлюб Меган та Гаррі

Пара одружилася у 2018 році у Віндзорському замку. Ця подія була скандальною, адже Меган до цього була акторкою та її називали "невдалою" партією для онука Єлизавети II.

У шлюбі у них народилося двоє дітей: син Арчі та донька Лілібет. У 2020 році Меган та Гаррі відмовилися від королівських обов'язків та переїхали до США.