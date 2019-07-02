Меган Маркл збирається порушити ще одну традицію: вирішила заощадити

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл і принц Гаррі готуються до хрещення свого первістка

Меган Маркл і принц Гаррі охрестять свого сина вже в найближчу суботу. Святе таїнство відбудеться не в традиційній для британської королівської сім'ї каплиці Святого Георгія, а в "каплиці королеви" у Віндзорському замку, повідомляє західний таблоїд Express.co.uk.

Відзначимо, що раніше були названі головні претендентки на "посаду" хрещеної матері Арчі Харрісона.

При цьому церемонія пройде більш скромно, ніж зазвичай відбуваються хрещення королівських нащадків. Крім того, на самому таїнстві будуть присутні всього близько 25 осіб, які входять в коло наближених.

Також відомо, що королева Єлизавета не буде присутня на події. А Гаррі і Меган не стануть позувати для журналістів. Про це повідомила королівський кореспондент Daily Mail Ребекка Інгліш у Twitter.

Меган Маркл порушить традицію при хрещенні сина Арчі (фото: twitter.com/re_dailymail)

Головними гостями на церемонії хрещення, крім самого сімейства Сассекських, будуть дід Арчі принц Чарльз з дружиною Каміллою, а також дядько - принц Вільям з Кейт Міддлтон.

"Місце, що знаходиться у внутрішньому святилище замку, означає, що неможливо забезпечити публічний доступ до церемонії", - повідомила кореспондент.

За словами Ребеки Інгліш, скромність церемонії хрещення первістка герцогів Сассекських обумовлена шквалом недавньої критики з приводу колосальних витрат грошей платників податків на розкішний ремонт Фрогмор-хауза.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Тим не менш, відмова в доступі пресі на церемонію виклика нову критику серед британців, котрим не терпиться побачити нові фото Арчі Харрісона Маунтбеттена-Віндзора.

Відомо, що офіційні знімки з церемонії можна буде побачити на Instagram-сторінці пари, а також на офіційній сторінці королівської сім'ї - Sussex Royal.

Раніше повідомлялося, що серед головних претендентів на роль хрещеного батька для принца Арчі з великою ймовірністю розглядається Маркус Андерсон. 42-річного креативного директора Soho House називають "другою за значимістю людиною у житті Меган". Крім того, на роль хрещеного претендує також близький друг і однокласник принца Гаррі Чарлі ван Штаубензі.

Також ми писали, що з'явилися докази того, що Меган Маркл незадовго до весілля видалила грудні імпланти. Про це свідчать фото "до і після".