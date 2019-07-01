Синові Меган Маркл і принца Гаррі обирають хресну: названі претенденти

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Сина Меган Маркл і принца Гаррі повинні хрестити на початку липня

Меган Маркл і принц Гаррі для крещеня свого первістка Арчі можуть вибрати Опру Уїнфрі або Амаль Клуні в ролі хрещеної мами. Відома американська телеведуча і дружина голлівудського акттера Джорджа Клуні стали фаворитами у ставках в британських букмекерських конторах, передає Express.co.uk.

Таїнство хрещення принца Арчі повинні провести на початку липня.

На Амаль приймають ставки 7/1 в букмекерській конторі Coral, в той час як на Опру - 12/1.

Амаль Клуні (Фото: instagram.com/amalclooneyofficial1)

"Хоча Амаль і Опра, можливо, ніяк не пов'язані з Королівською родиною, вони були двома з найбільш популярних варіантів у наших ставках на хрещених батьків", - розповів представник Coral Джон Хілл і додав, що ставки припускають, що у Амаль такі шанси через її чоловіка Джорджа, але вони стрімко зменшуються.

Зазначимо, що при відкритті ставок Опра була абсолютною фавориткою (50/1), але тепер її шанси також "потіснили" й інші претенденти.

Опра Уїнфрі (Фото: instagram.com/oprah)

Так, кажучи про інших потенційних хрещених, називаються імена актриси Ебігейл Спенсер і тенісистки Серени Вільямс, а краща подруга Меган Джессіка Малруні є фаворитом - 1/2.

Також у букмекерських конторах британці роблять ставки на принцесу Євгенію - 2/1 та принца Вільяма - 5/2.

За словами Хілла, Меган Маркл обов'язково звернеться до деяких зі своїх кращих друзів у питанні вибору хресних батьків для Арчі, та "ми віримо, що Джессіка Малруні буде першою у списку".

Очікується, що Арчі хрестять в каплиці Святого Георгія у Віндзорі на початку липня.

Меган Маркл, принц Гаррі та їх син Арчі (фото: Getty Images)

Як повідомлялося раніше, королева Єлизавета II швидше за все не буде присутня при обряді хрещення свого восьмого правнука.

Також ми писали про те, що серед головних претендентів на роль хрещеного батька для принца Арчі з великою ймовірністю розглядається Маркус Андерсон. 42-річного креативного директора Soho House називають "другою за значимістю людиною у житті Меган". Крім того, на роль хрещеного претендує також близький друг і однокласник принца Гаррі Чарлі ван Штаубензі.