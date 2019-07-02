Меган Маркл собирается нарушить еще одну традицию: решила сэкономить

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл и принц Гарри готовятся к крещению своего первенца

Меган Маркл и принц Гарри покрестят своего сына уже в ближайшую субботу. Святое таинство произойдет не в традиционной для британской королевской семьи часовне Святого Георгия, а в "часовне королевы" в Виндзорском замке, сообщает западный таблоид Express.co.uk.

Отметим, что ранее были названы главные претендентки на "должность" крестной матери Арчи Харрисона.

При этом церемония пройдет более скромно, чем обычно происходят крещения королевских отпрысков. Кроме того, на самом таинстве будут присутствовать всего около 25 гостей, которые входят в круг приближенных.

Также известно, что королева Елизавета не будет присутствовать на событии. А Гарри и Меган не станут позировать для журналистов. Об этом сообщила королевский корреспондент Daily Mail Ребекка Инглиш в Twitter.

Меган Маркл нарушит традицию при крещении сына Арчи (фото: twitter.com/re_dailymail)

Главными гостями на церемонии крещения, кроме самого семейства Сассекских, будут дед Арчи принц Чарльз с супругой Камиллой, а также дядя - принц Уильям с Кейт Миддлтон.

"Место, находящееся во внутреннем святилище замка, означает, что невозможно обеспечить публичный доступ к церемонии", - сообщила корреспондент.

По словам Ребекки Инглиш, скромность церемонии крещения первенца герцогов Сассекских обусловлена шквалом недавней критики по поводу коллосальных трат денег налогоплательщиков на роскошный ремонт Фрогмор-хауза.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Тем не менее, отказ в доступе прессе на церемонию вызвал новую критику среди британцев, которым не терпится увидеть новые фото Арчи Харрисона Маунтбэттена-Виндзора.

Известно, что официальные снимки с церемонии можно будет увидеть на Instagram-странице пары, а также на официальной странице королевской семьи -Sussex Royal.

Ранее сообщалось, что среди главных претендентов на роль крестного отца для принца Арчи с большой вероятностью рассматривается Маркус Андерсон. 42-летнего креативного директора Soho House называют "вторым по значимости человеком в жизни Меган". Кроме того, на роль крестного претендует также близкий друг и одноклассник принца Гарри Чарли ван Штаубензи.

Также мы писали, что появились доказательства того, что Меган Маркл незадолго до свадьбы удалила грудные импланты. Об этом свидетельствуют фото "до и после".