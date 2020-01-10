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Меган Маркл після скандалу залишила чоловіка і поїхала: усі подробиці

STYLERЖиття    10.01.2020 - 14:38
Меган Маркл після скандалу залишила чоловіка і поїхала: усі подробиці
Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: twitter.com/ajplus)

Меган Маркл вирушила в будинок російського мільярдера

Меган Маркл, яка нещодавно разом з чоловіком принцом Гаррі відмовилася від королівських повноважень, полетіла в Канаду. Це сталося після того, як в Букінгемському палаці почався шум через заяву герцогів Сассекських.

З'ясувалося, що в Канаді Меган Маркл і принц Гаррі залишили свого восьмимісячного сина Арчі. Мати Меган Маркл вже полетіла додому в Лос-Анджелес, тому єдиний син герцогів Сассекських залишився в чужій країні під наглядом няні.

Меган Маркл повернулася в особняк на острові Ванкувер в провінції Британська Колумбія. За деякими даними, цей особняк коштує 14 мільйонів доларів і належить російському бізнесменові, засновнику Mail.ru Group Юрію Мільнеру.

Меган Маркл після скандалу залишила чоловіка і поїхала: усі подробиці

Меган Маркл і прицн Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

А ось принцу Гаррі довелося залишитися у Великобританії, щоб порозумітися з іншими членами королівської сім'ї з приводу відмови від статусу високопоставлених членів сім'ї. Як повідомляють інсайдери, королева Єлизавета і принц Чарльз просили герцогів Сассекських не поспішати з заявою хоча б до того моменту, поки не будуть опрацьовані всі наслідки.

Принц Гаррі також збирається виїхати до Канади і має намір це зробити відразу, як тільки відбудуться всі необхідні зустрічі з представниками британського уряду.

Принц Чарльз був обурений вчинком сина і його дружини і навіть пригрозив позбавити його грошей, що принц Гаррі отримує щорічно від герцогства Корнуолл як спадкоємець престолу. За даними джерел, ця сума становить близько 3 мільйонів доларів на рік і складає основний дохід герцогів Сассекських.

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