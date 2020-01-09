Меган Маркл порівняли з Путіним: жадібна шахрайка

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Британський телеведучий розкритикував Меган Маркл

Меган Маркл нарвалася на жорстку критику з боку телеведучого популярної програми Good Morning Britain Пірса Моргана, після того, як герцог і герцогиня Сассекські заявили про те, що складають з себе королівські повноваження. Морган написав для Daily Mail статтю, в якій назвав Меган "жадібного шахрайкою" і інтриганкою.

Британський телеведучий також заявив, що принц Гаррі і Меган Маркл "егоїстичні клоуни", які представляють серйозну загрозу для монархії. Він закликав Єлизавету II позбавити їх усіх титулів.

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: instagram.com/harry_meghan_updates)

Морган також заявив, що принц Гаррі і Меган Маркл хочуть бути знаменитостями і наживатися на своєму королівському статусі. При цьому вони хочуть купатися в розкоші, але зовсім не хочуть все це заробити.

Телеведучий також жорстко розкритикував новий підхід співпраці з пресою, при якому принц Гаррі і Меган Маркл будуть запрошувати лише обраних журналістів, які будуть писати позитивні відгуки про них.

Він зазначив, що навіть Володимир Путін не зробив би таке, щоб контролювати пресу.

"Якщо вони хочуть бути новими Кардашьян, з ними будуть поводитися як з новими Кардашьян", - зауважив Морган.

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: instagram.com/harry_meghan_updates)

Він також підкреслив той факт, що принцу Гарії і Меган Маркл не вистачило ввічливості щоб розповісти про свої плани принцу Чарльзу або принцу Вільяму. Але найжахливіше, що вони не попередили королеву.

"Ця жінка не просто бабуся Гаррі, вона монарх. Вона провела останні шість десятиліть на троні і за спільною згодою служила своїм людям з прекрасною грацією, вірністю, повагою і вмінням. Єлизавета II увійде в історію як один з величніших, якщо не найвеличніший монарх", - заявив британський телеведучий.

Морган підкреслив, що тепер у свої 93 роки разом зі своїм 98-річним чоловіком принцом Філіпом, у якого проблеми зі здоров'ям, королеві довелося терпіти грубе приниження від її власного розбещеного онука і його підступної дружину, яка є другосортною актрисою.

Нагадаємо, що Меган Макрл втекла від своїх охоронців і під дощем з парасолькою кинулася до маленькій дівчинці, яка спостерігала за королівською родиною. Вона потисла їй руку і про те поговорила.