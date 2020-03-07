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Забирайся з мого шляху: Меган Маркл принизила принца Гаррі (відео)

STYLERПерсони    07.03.2020 - 09:15
Забирайся з мого шляху: Меган Маркл принизила принца Гаррі (відео)
Меган Маркл (instagram.com/theroyalfamily)

Меган Маркл шокувала несподіваним жестом

Меган Маркл потрапила у черговий скандал, оскільки відштовхнула принца Гаррі на церемонії нагород Endeavour Fund Awards в Лондоні. Принаймні, так вважають користувачі соцмереж.

Невдоволення фанатів викликало відео, на якому Меган і Гаррі розмовляють із гостями. В один з моментів Меган кладе Гаррі руку на плече і м'яко відштовхує у бік. Принца даний момент не збентежив, він відразу посторонився, щоб пропустити жінку вперед.

Корреспондент Ребекка Інгліш, яка є автором ролика, підписала відео так: "Знайомий прояв прихильності Меган і Гаррі на публіці сьогодні ввечері".

Меган Маркл відштовхнула принца Гаррі

Підписників таке формулювання не влаштувало. Вони порахували, що Меган, навмисно відтягує Гаррі та перериває розмову, щоб пройти вперед. "Дивіться, як Меган управляє Гаррі... Рука на спині означає: "Забирайся з мого шляху. Дай сконцентрувати увагу на мені". І добре натренований Гаррі робить те, що йому говорять",- з іронією прокоментувала в Twitter британська журналістка і телезірка Кеті Хопкінс.

Однак експерт з мови жестів Джуді Джеймс не згодна з таким твердженням. За її словами, Гаррі виглядав вельми щасливим. Крім того, подружня пара всіма силами намагалася посилати публіці сигнали про те, що між ними панує любов і розуміння.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі змушені вирішувати нові неприємності, адже уряд Канади в найближчі кілька тижнів має намір перестати надавати послуги охорони герцогам Сассекским.

Також ми писали, що Кейт Міддлтон залишилася позаду і програла Меган Маркл в "змаганнях".

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